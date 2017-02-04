低頭思籃球…豪復出恐等月底

林書豪昨在IG放上拿著球的藝術照，展現強烈的復出意願。（取自林書豪IG）

〔記者林宗偉／綜合報導〕因左大腿傷勢已連續缺陣19場比賽的林書豪，昨除了在Instagram放上一張自己拿著球的藝術照說：「我愛籃球，就像胖小孩喜歡吃蛋糕一樣。」展現強烈想復出的意願，他接受NBA訪問時更向粉絲們保證，會用百分之百的狀況打出好表現。

籃網昨在臉書上傳前役賽前林書豪對老東家尼克的練習影片，豪小子除了中、遠距離的定點跳投，還展示切入後的急停拋投等動作，顯示復元狀況良好，他也期待能在2月18日全明星賽週之前復出。

只是這個願望恐怕無法實現，籃網為了保險起見，2月25日作客丹佛金塊時，才可能讓林書豪上陣，甚至還會延後，總教練亞特金森也表示，將繼續嘗試不同的先發陣容，直到找到勝利方程式。

籃網加上前役對尼克已吞7連敗，他們至今排出了多達21種先發陣容，戰績仍以9勝40敗在聯盟墊底，其中14種先發都是「1場限定」，而在至少出現4次以上的先發陣型中，有林書豪在內的勝率最高，4戰勝負各半。