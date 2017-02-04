魔獸雙20 小哈達威搶走鎂光燈

「魔獸」豪爾德（右）首次回到前東家火箭踢館，繳出「雙20」好成績。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕老鷹昨赴休士頓客戰火箭隊，這也是「魔獸」豪爾德首次回老東家地盤亮相，他繳出24分、23籃板「雙20」，但主角是在第4節轟下23分的小哈達威，他率隊以113：108逆轉取得對戰7連勝。

本季首次回到前東家主場，一向幽默的豪爾德打趣表示，光是飛機降落到休士頓，內心就開始澎湃，他更不吝美言稱讚前隊友說：「哈登有一個很棒的球季，他一直都是最好的球員之一。」

只是籃球場上無兄弟，前次交手吞敗的火箭，首節就以32：26壓著老鷹打，末節前半段更一度領先20分，不過老鷹在最後2分25秒時靠著小哈達威的上籃加罰「三分打」以107：106反超，之後就沒再陷入劣勢。

拿下生涯新高33分的小哈達威，賽後在休息室被隊友們猛開玩笑來慶功，他趕緊轉移焦點表示，要不是有菜鳥班貝瑞在末節嚴加看管哈登，大夥恐怕嘗不到勝利果實的甜美滋味，而哈登此役轟下41分，但末節只出手5次、進帳6分。