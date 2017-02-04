杜拜菁英賽》才說不痛 伍茲「背」迫退賽

「老虎」伍茲因背部不適，在杜拜菁英賽第2回合前突然退賽。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕「老虎」伍茲又傳出背部不適提前退賽，昨他在歐巡賽杜拜沙漠菁英賽第2回合上場前突然宣布退賽。

伍茲原訂台灣時間昨下午4時35分進行第2回合賽事，卻突然因背部不適退賽。經紀人史坦柏格說：「伍茲覺得並不是背部的神經痛，對他來說是比較好的情況，不過，背部肌肉一直痙攣，無法做完整的揮桿轉身動作。」

史坦柏格表示，伍茲是在週四晚上開始出現症狀，也接受了治療和按摩，但到昨天中午都無法解決痙攣的問題，才決定退出。

伍茲上週才復出參加職業巡迴賽，沒想到總共才打完3個回合，又因身體不適退賽，背傷的陰影揮之不去。

前天第1回合，伍茲以77桿完賽，賽後他說：「我完全沒感覺到任何疼痛，只是有好幾桿沒打好。」沒想到第2回合突然無法上場。

第1回合，伍茲與65桿領先的西班牙好手賈西亞相差12桿之多。但第2回合領先位置已被低於標準桿9桿的南非戈泰茲取代。