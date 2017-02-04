鳳凰城公開賽》「沙」傷力大！小潘+1桿並列76
2017/02/04 06:00
鳳凰城公開賽昨打完首回合，潘政琮以高於標準桿1桿的72桿並列第76。（法新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽Waste Management鳳凰城公開賽昨打完第1回合，台灣好手潘政琮打下1個老鷹、2個博蒂，但也出現5個柏忌，以高於標準桿1桿的72桿並列76名。
潘政琮從第10洞出發，一開始就誤入沙坑吞柏忌，第12洞長推33呎進洞，博蒂到手，但接著長洞在長草區苦戰，第16洞又出現3推桿，後9洞吞了4個柏忌，只賺到兩桿。回到前9洞，他在第3洞從果嶺邊沙坑救球，幸運進洞打下老鷹，可惜第4洞短洞又打進沙坑再吞柏忌。
美國選手庫查在TPC Scottsdale球場繳出64桿，暫居領先。他在第13洞長洞兩桿攻上果嶺，推進20呎老鷹，隨後又在第15洞送進6呎博蒂推桿。在全世界最吵的短洞第16洞，庫查開球下沙坑，幸好救回果嶺之後，推進12呎保Par推桿。
衛冕者日本松山英樹1桿之差與史帝爾並列第2。較早出發的松山英樹，也是無柏忌完賽，抓下6隻小鳥。去年他在延長賽擊敗佛勒奪下冠軍，今年又有機會問鼎。
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