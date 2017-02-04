再扛台灣隊長 大師兄練球狂轟

林智勝擔任經典賽台灣隊隊長。（記者陳志曲攝）

繼前年12強賽後，「大師兄」林智勝再扛今年經典賽台灣隊長，希望帶動球員的場上態度，打出精采比賽；領隊趙士強前天到台中看台灣隊練球，也說大師兄頻開轟，狀況不錯，都讓即將開啟比賽模式的台灣隊提振士氣。

台灣隊預賽首戰將是3月7日在首爾高尺巨蛋對以色列，林智勝說：「在澳洲移訓先慢慢進入狀況，對古巴熱身賽就是備戰狀態，因強度高，要以真正比賽的心情去打，再準備去神戶移訓，直接接到韓國。」

林智勝說，因應經典賽而提早調整，要馬上把身體狀況拉上來，先以體能和重訓為主，並拉高打擊量，到澳洲就要進入比賽模式。他坦言，由於年紀漸增，提前備戰對體能負擔不小，但該做的訓練仍要儘量撐完。

經典賽比賽用球一度讓日本隊投手適應不良，台灣隊則已逐漸習慣。郭總說，主要是投手對球的敏感度較高，其實沒差很多，應該沒問題。

林智勝被「爆料」頻開轟，他笑說，其實每天狀況不一樣，也沒注意經典賽用球與中職用球的差異，且正式比賽是在巨蛋球場，球的飛行速度絕對會比室外快。

（記者郭羿婕）