大谷全面退賽 日本隊「經」難過

大谷翔平（取自日本雅虎）

〔記者吳清正／綜合報導〕大谷翔平因腳傷辭退經典賽投手工作，仍希望以打者身分出賽，但昨天日本隊監督小久保裕紀正式宣布，將大谷移出28人正選名單，大谷無緣首度參加經典賽。

移出28人 將找先發投手遞補

大谷目前隨日本火腿隊在美國亞利桑那移地訓練，昨上午他接受美國媒體訪問時表示，右腳踝傷勢導致他無法投球，但不影響打擊，很希望能在經典賽上場；不過，大谷也表示，這不是他能決定的，必須看日本隊怎麼決定。

日本隊很快就做出決定，小久保昨下午表示，連續兩天看到火腿隊方面的訊息後，決定把大谷移出28人名單，將再找先發投手遞補，雖然大谷是日本隊的核心人物，但還是必須向前邁進，期待日本隊能更團結，彌補大谷翔平退出經典賽的缺口。

小久保已和大谷通過電話，告知他決定，雙方都能接受該結果，大谷也為無法替日本效力表達歉意。

日本媒體指出，大谷退賽後，世界12強賽國手並參加去年11月日本隊強化試合的武田翔太（軟銀）和野村祐輔（廣島），是最可能的替代人選；此外，石田健大（DeNA）、田口麗斗（巨人）、西勇輝（歐力士）、大野雄大（中日）、菊池雄星（西武）和小川泰弘（養樂多）也有機會。

火腿、日本隊 傳種下心結

大谷退賽事件也衍生出一場各說各話的羅生門。2月1日，火腿隊宣布大谷辭退經典賽投手，當時小久保和主導日本隊事務的日職Enterprise社長今村司都表示，事前未獲得通知；火腿隊球團代表島田利正隔天表示，早在1月30日就知會日本隊。雙方因此種下心結，被認為是日本隊最終放棄大谷的原因之一。