澄清湖球場修畢 台韓7隊搶先「戰」用

高雄市體育處說明澄清湖球場修繕狀況。 （記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕高雄澄清湖棒球場去年8月開始整修，高市府昨宣布已於1月2日完工，並將於2月27日至3月5日舉辦「港都盃跨聯盟交流賽」，讓台、韓共6支職棒隊及世大運培訓隊交手，測試球場修繕成效。

港都盃7隊共打18場比賽，中職4隊僅桃猿未參加，韓職則是起亞虎、斗山熊、樂天巨人二軍，開放免費入場；場地除澄清湖外，還有立德球場。

高市體育處長黃煜表示，澄清湖球場主要整修工程包括球場草坪全面重鋪、排水系統更新、全壘打牆防撞墊更新、室內牛棚翻新等，多數工程已於1月初竣工，現階段著重於草坪養護及場地整平，港都盃的測試將做為補強依據。

但其實場館後續維護更重要，黃煜表示，去年開始跟屏東科技大學合作，現階段澄清湖球場有專業養護團隊，到2019年之前都是養護期，不至於有太大問題，之後將找外包單位負責。

至於立德球場能否也大幅整修，以符合職棒賽事需求，黃煜則說會再跟體育署溝通。