勇士休到崩壞? 爆冷輸金酒

菲爾普斯（右）一夫當關狂轟35分，率金酒大勝勇士。 （記者黃志源攝）

顏帥痛批「一無是處」

〔記者林岳甫／高雄報導〕經過半個多月休兵，第十四季SBL例行賽昨在高雄巨蛋重燃戰火，富邦勇士意外以六十四比七十七不敵金酒，主帥顏行書重批球隊表現「一無是處」。

勇士表現奇差無比，全場最多落後廿四分，全隊僅蔡文誠十八分進帳達雙位數，顏行書坦言，大夥士氣、凝聚力都不佳，打得一無是處，得趕緊找回想競爭的態度，打出原有的樣子。

勇士本季已相繼換掉李恩與貝隆，改找開季僅打四場就被台啤炒魷魚的歐布萊恩回鍋，但他返美兩個月就未曾有實戰比賽經驗，昨手感盡失，出手十七次僅命中三球，繳出七分、十九籃板，他表示，整體表現並不好，投籃命中率很低，但有信心在下場比賽拿出好表現。

金酒菲爾普斯攻下卅五分與廿籃板，成為頭號功臣，他透露，賽前聽聞對手對他講不禮貌的話，讓他全力以赴，想證明自己可率隊贏球；不過，他不願講出是富邦哪位球員對他不敬。

金酒久違二連勝 士氣大振

金酒在農曆年前以廿一分之差痛宰璞園，終結難堪的跨季廿三連敗，這回則收下自第十二季以來首度二連勝。總教練楊哲宜認為，擊敗璞園後，士氣提升，期許這次連勝能讓子弟兵更具信心。

金酒戰績六勝十七敗，領先台銀半場勝差，雙方今天下午三點碰頭，金酒也將舉辦「電音搖滾」主題活動，誓言要解除先前勇士、台銀與璞園在主題日當天均無法勝出的魔咒。