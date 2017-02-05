富邦投教F4 走輕熟男路線

郭勇志（左起）、林正豐、沈鈺傑和余文彬是中職最年輕的投手教練團。（記者黃志源攝）

均齡36歲 另三隊40起跳

〔記者羅志朋／高雄報導〕富邦悍將有4名投手教練余文彬、沈鈺傑、林正豐、郭勇志，是目前中職本土投手教練最多的球隊，且4人都不到40歲，平均年齡36歲為4隊「最幼齒」。

桃猿投手教練包括吳俊良、曾翊誠、林敬民、杉山賢人，平均41歲；統一獅為鄭博壬、杜福明、高建三，平均44歲；中信兄弟則有銳威、霍爾、許銘傑、林恩宇，平均45歲，64歲的銳威為全聯盟最年長投手教練；全聯盟最年輕投手教練則是林正豐，剛滿34歲。

牛棚起家 都是救火高手

值得一提的是，余文彬、沈鈺傑、林正豐、郭勇志球員生涯都以中繼、後援為主，都是「救火專家」，其中余文彬是興農牛二連霸時期主力中繼投手，沈鈺傑生涯拿下68中繼、36救援，林正豐在統一和義大時期都曾扮演牛棚要角，郭勇志更是2006年救援王。

最經典的當然就是過去人氣頗旺的「台中防波堤」郭勇志，富邦一軍投手教練余文彬被問到今年誰來扛終結者，他笑答，「我們有防波堤！」坐在一旁的郭勇志聽了露出會心一笑。