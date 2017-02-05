羅嘉仁一軍計畫 約在下半季

羅嘉仁（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕去年一月右肩動刀的羅嘉仁，目前持續進行復健，富邦悍將投手教練余文彬評估，上半季讓他調整，預計下半季再拉上一軍。

羅嘉仁昨進行120呎（約36.4公尺）遠投20球，及投手丘到本壘板（18.44公尺）距離投球，總計30球，還未正式進牛棚，他表示，目前投球能用的力量有限，要一點一點慢慢加上去，肩膀傷勢較複雜，必須謹慎面對。

過去羅嘉仁經常狂飆超過150公里的火球，右肩動刀過後，他坦言，「球速勢必會下降，之後回到球場，目標求穩，不會追求球速，保持身體健康，能投球就好。」

一年多沒在實戰中投球，去年義大犀牛奪冠，羅嘉仁只能眼看隊友歡慶封王，他說，球隊奪冠自己沒上場，感覺沒有參與感，不過復健急不得，接下來就是看身體狀況，何時進牛棚練投還未定。

余文彬表示，羅嘉仁必須經過牛棚練投，及二軍比賽投球，逐漸適應比賽強度，確認肩膀狀況沒有問題，才會讓他上一軍出賽。