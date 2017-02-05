經典賽影響賽季? 力猛回答有點酸

力猛（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕打經典賽是否會影響球員職業賽季調整？代表加拿大打經典賽的富邦洋投力猛認為，「不管有無經典賽，對我來說，3月初就要調整到位，沒什麼差。」他還表示，會這樣說的人，都是年薪2000萬美元的投手。

力猛打過2009年經典賽，今年2度參賽，在加拿大陣中定位為後援投手，與美國、多明尼加、哥倫比亞分在同一組，比賽在邁阿密馬林魚球場進行，強敵環伺，他坦言，非常艱困。

多明尼加是上一屆經典賽冠軍，美國隊有許多大聯盟球星加入組成，實力堅強，力猛認為很難打，不過他認為，過去國際賽加拿大曾多次擊敗美國，泛美運動會也贏過美國和古巴，比賽要打了才知道。

力猛表示，加拿大幾名大聯盟投手並沒有參賽，好在打線實力不錯，就看投手臨場發揮，目前他跟著富邦春訓調整，也準備1個月了，全力備戰經典賽和中職例行賽。

桃猿加拿大籍客座打擊教練貝茲，和力猛多次在國家隊並肩作戰，力猛表示，貝茲是加拿大史上很棒的左打者，還開玩笑說，「希望他不要教猿隊打者太多東西，以免球季中給我們帶來麻煩。」