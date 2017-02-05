莎法洛娃慶生 雖敗猶樂

莎法洛娃過生日。（記者劉信德攝）

●輸球但生日快樂！捷克名將莎法洛娃昨滿30歲，但在台灣女網單打4強失利，4：6、2：6不敵彭帥，大會仍貼心為她準備蛋糕，令遠道而來的澳網女雙冠軍相當感動。

莎法洛娃過去對戰彭帥4勝2負，卻未能用勝利慶生，大會仍備妥蛋糕，工作人員及球僮一起唱中、英語雙版本生日快樂歌，逗得她笑開懷，輸球陰霾一掃而空。

「很意外，居然有台灣球迷準備禮物，好貼心。」莎法洛娃也許下願望，「我想保持健康快樂，繼續在場上爭取佳績！」

荷迪絲卡（左）／席妮亞可娃參加封館購物活動。（大會提供）

女球員愛時尚 封館血拚

●台灣女網眾球星封館Shopping！大會與贊助商合辦「iROO血拚之夜」，週五晚間黃金時段，台北W飯店旁的iROO松智旗艦店封館1小時，並贊助球星每人200美元（約6162台幣）「時尚購物金」，讓各國選手在台治裝打扮。

贊助商iROO的創意構想，吸引捷克雙打名將荷迪絲卡／席妮亞可娃、日本球星土居美咲、日比野菜緒、台灣老將詹謹瑋等共襄盛舉。

拚戰到晚上9點多才晉級單打4強的盧森堡長腿美女米內拉來不及捧場，只能苦笑說：「我最愛血拚了，超過時間趕去還來得及嗎？」

（記者梁偉銘）