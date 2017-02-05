陳冠宇隨羅德春訓 經典用球不離手

陳冠宇（左）開心練球，昨練習時和隊友關谷亮太（中）想逗石川步（右）笑，畫面被球團放上推特。（取自羅德官方推特）

在陽岱鋼婉拒徵召後，台灣隊剩5名旅外球員，創歷年最少，陳冠宇、郭俊麟、宋家豪3位日職投手被賦予先發重任，其中陳冠宇調整進度最快，本週赴澳與台灣隊會合前，正隨羅德一軍於石垣島春訓。

陳冠宇本季與羅德以年薪1600萬日圓（約台幣443萬）續約，回到母隊依舊受歡迎，球團幾乎天天在官方推特放上他的練球花絮，讓他在鏡頭前展現招牌笑容，少不了招牌語「陳陳大丈夫」，招來人氣。

太平洋聯盟TV昨還秀出陳冠宇進牛棚練投、在場邊搞笑等片段，練習時總是笑容滿面；而他在《日刊體育》春訓日記的曝光度也很高，包括隨時帶著經典賽用球，持續適應手感，春訓首日就進牛棚投42球。他說，今年調整較早，但經典賽用球還不是很習慣。

郭俊麟則已抵達澳洲，並透露最近一次練投感覺不錯，慢慢調整，在澳洲先以牛棚練投為主；宋家豪續留樂天春訓，預計在台灣隊2月底赴日本神戶移訓階段加入。

（記者郭羿婕）