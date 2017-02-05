鳳凰城公開賽》小潘無緣晉級 美韓2將領先

史帝爾（今日美國）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽Waste Management鳳凰城公開賽第2回合，潘政琮昨花了74桿，總計146桿未能晉級。南韓安秉勳和美國史帝爾以132桿並轡領先，保有1桿優勢。

安秉勳（法新社）

小潘昨推桿不理想，打上14個果嶺卻沒有太多博蒂機會，只在第13洞抓到唯一博蒂，卻吞下4個柏忌，最近4場已3次無法打進決賽。

安秉勳連兩天打出66桿，最後4洞賺進3桿，是躍居領先的關鍵。史帝爾最後一洞推進35呎遠距離博蒂，以67桿完賽。

原本領先的庫查花了69桿，總計133桿與日本名將松山英樹等3人並列第3。

深受在地球迷喜愛的左手名將米寇森，最後兩洞連續遇到麻煩，都吞柏忌，以70桿完賽，總計138桿退至並列28；與他同組的J.湯瑪斯卻花73桿，總計142桿，1桿之差未能晉級，先前在夏威夷包辦兩場冠軍的氣勢，在休兵兩週之後消失。