主題日魔咒輪金酒 台銀止9連敗

金酒昨舉辦主題日，賽前球員丟抱枕送給球迷。（記者黃志源攝）

調酒師高永逸中場表演花式調酒。（記者黃志源攝）

金酒球員簽名會吸引大批粉絲。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕台銀昨絲毫不給舉辦主題日的金酒面子，老將張博勝砍進28分，洋將李恩繳出20分、21籃板「雙20」，率隊以85：68大勝，本季首度打敗金酒，並終止9連敗。

台銀老將張博勝（右）昨飆28分，助隊拿到本季對金酒首勝，並終止9連敗。（記者黃志源攝）

本季推出由球隊舉行的主題日活動，前三次富邦勇士、台銀、璞園皆在活動當日吞敗，魔咒就此產生。

台銀張博勝飆28分 李恩雙20

金酒昨舉辦「電音搖滾」活動，賽前球員開心丟抱枕送球迷，場中還有精彩花式調酒表演，給球迷享受到不同的籃球賽事。但金酒整場打來荒腔走板，團隊三分球命中率連10％都不到，無緣化解魔咒，主帥楊哲宜認為，賽前感覺得出來球員不太對勁，可能是活動的關係，大家好像變成藝人不像球員，場上專注力很差。

金酒專注力差 教頭：像藝人

金酒本季6勝，其中3勝由台銀貢獻，此次面對剋星，張博勝坦言，賽前壓力很大，所幸這回能有效壓制金酒外線，成贏球關鍵，接下來7場將全力搶勝。

台銀一哥陳順詳挹注14分，本季得分首度上雙，他去年3月底進行左膝半月軟骨修復手術，復健進度不如預期，缺陣多達19場，他說：「先前復健有些操之過急，導致歸隊時間延後，但事情既然發生就發生了，只能選擇看未來，希望能繼續在場上幫助球隊。」

台銀一哥陳順詳（左）本季得分首度上雙，隊友和教練推崇他的穩定和企圖心。（記者黃志源攝）

主控李維哲認為，陳順詳受如此嚴重的傷，依舊拚命防守，他想贏球的企圖心更感染全隊；總教練許智超指出，陳順詳回來後，與張博勝在場上處理球比較讓人放心，希望未來兩人繼續展現老將價值。

台銀戰績6勝17敗，超越金酒6勝18敗，搶回老六席次，但想收下季後賽門票，戰績一定要比金酒好，若兩隊戰績相同，金酒將靠著對戰優勢晉級季後賽。