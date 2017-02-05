三分球決勝負 這回勇士贏裕隆

勇士歐布萊恩逐漸找回手感，但體能仍是一大考驗。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕富邦勇士昨靠著雄厚團隊戰力，並展現本季最佳的三分火力，以92：79打敗裕隆，重新站上第二名。

勇士共6人得分上雙，歐布萊恩繳出16分、13籃板「雙十」，林書緯收下14分、洪志善11分、張伯維13分、蔡文誠12分；陳孝榮打出本季最佳表現，繳出12分、10籃板。

前役手感低迷的歐布萊恩，這回三分外線10投4中，但下半場卻是5投皆墨，總教練顏行書認為，歐布萊恩若想展現凶猛火力，前提是得具備良好體能，期許他接下來能隨著比賽的進行，將體能調整至最佳狀態。

裕隆本季場均投進8.1顆三分球，為聯盟之最；勇士場均4.3顆則是聯盟最不擅長投三分球的隊伍，但他們昨共飆進13顆三分球，命中率高達61.9％，準到連裕隆主帥魏永泰都大嘆，「我們完全守不住他們的外線，輸掉這場比賽真的很可惜。」

目前聯盟前四競爭十分激烈，勇士戰績15勝9敗，僅次於達欣的16勝7敗；裕隆以14勝9敗與台啤並列第三，魏永泰並不擔心戰績遭台啤追平，他強調，未來每場該贏的比賽都要贏下，希望能以前二名之姿晉級季後賽。