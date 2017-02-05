台啤勝利指標 于煥亞只休除夕

于煥亞（左）昨攻下平生涯新高的21分，助台啤奪得3連勝。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕台啤射手于煥亞昨砍進5顆三分球，攻下平生涯新高的21分，搭配洋將B.戴維斯繳出26分、19籃板，攜手率隊以87：65打敗璞園，取得3連勝。

于煥亞上季場均5.6分，本季提升至10.8分，三分球命中率從23.4％進步至40.6％，成為年度最佳進步獎熱門人選，且他目前單場只要攻下15分以上，台啤戰績6勝1敗，證明他對球隊的重要性。

于煥亞進入2017年表現更出色，已連6場得分達雙位數，但他不因此自滿，反而更積極投入訓練。過年期間為了保持手感，僅除夕沒有碰球，其餘時間皆從桃園開車到景美的台啤球場自主訓練，他說：「我希望自己表現能更穩定，畢竟球季還有很長的時間，需要隨時武裝好自己才行。」

衛冕軍台啤本季戰績開低走高，走出開季1勝4敗的低潮，戰績提升至14勝9敗，追平裕隆並列第三，教練閻家驊說：「此戰對我們而言真的很重要，贏球代表還有機會衝擊前二名，輸球恐怕只能保四，近來對璞園的攻防戰術做足功課，加上子弟兵有拿出防守實力，是收下這重要一勝的關鍵。」