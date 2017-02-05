HBL今起戰7天 拚登小巨蛋

松山高中是至今的不敗勁旅，當家球星高國豪就是關鍵的勝利方程式。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者林宗偉／綜合報導〕105學年度HBL男、女甲級8強戰今起在新莊、板橋體育館兩地展開7天熱戰，其中9日為休兵日，男、女子組戰績最佳的前4名，將於3月4日前進台北小巨蛋。

永仁高中備戰8強賽事，除夕就在學校圍爐。圖為永仁後衛方曉晴。（資料照，記者陳志曲攝）

本屆男子組8強除了至今尚未吞敗的「綠色神盾」松山高中，另有衛冕軍南山高中、高苑工商、南湖高中、泰山高中、能仁家商，及隊史首度晉8的生力軍東泰高中、東山高中。

春節備戰 南山：以後再放假

各隊在農曆春節都不敢懈怠，大年初三收假是教頭們能容忍的極限，包括南山高中、高苑工商都提前在初二就擂起戰鼓，南山教頭許時清便表示：「已經和球員心理建設，過年會提早收假拚8強賽事，只要能在最終打出成績，假以後再放也可以。」

至於上屆摘下隊史最佳第3名的南湖高中，則利用休賽期間趕緊操兵，除了跑操場與跑山練體能，也讓子弟兵與3所大學球員進行友誼賽，希望「越級打怪」能累積更多的經驗值。

永仁在校圍爐

訓練菜單當紅包

女子組部分，8強有衛冕軍淡水商工、北一女中、滬江高中、普門高中、南湖高中、永仁高中、苗栗高商、南山高中；其中北一女初一就開工，永仁更是直接在學校圍爐，教練團還特製紅包給球員，但裡頭包的不是壓歲錢，而是娘子軍除夕夜得完成的訓練菜單。