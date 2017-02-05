籃網輸到破紀錄 豪磨刀霍霍

林書豪（右）昨對溜馬賽前練投，但總教練仍未透露豪小子何時歸隊。（取自籃網官網）

〔記者林宗偉／綜合報導〕籃網昨在主場以97：106不敵溜馬，苦吞8連敗，主場11連敗也刷新隊史紀錄，唯一的好消息是林書豪賽前再度現身投籃練習。主帥亞特金森透露，兩人針對傷況有不錯的談話，只是絕口不提愛將何時復出；儘管如此，籃網資深工作人員仍看好豪小子會是球隊振衰起敝的基石。

「說真的，我也無法確定。當我們知道些確切的消息後，就會讓大家知道。」亞特金森表示，他同樣是被動得知狀況的人。

林書豪二度拉傷左大腿後，至今已連續缺陣20場，籃網一蹶不振，到現在還是戰績未滿10勝的超級爛隊，距離NBA季中交易大限2月24日越來越接近，不少專家都認為，籃網會透過交易換取未來兩年選秀權。

擔綱籃網主場播報工作多年的伊古認為，原本盛傳要被送出的主力中鋒B.羅培茲，仍是球團籌碼，包括林書豪、懷特海德、雷佛特才是坐穩位置的人，他強調說：「球團會想看那兩個菜鳥的發展性，林書豪則很明顯會在這裡長期發展，高層都希望看到他健康，此外，我認為每個人都可能被交易。」