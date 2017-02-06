台啤「出外一條龍」 港都2連勝

李愷諺（右）在第3節單節進帳8分、全場攻下13分，為台啤贏球功臣。（記者黃志源攝）

擊敗台銀 獨居第二

〔記者林岳甫／高雄報導〕在外出賽總是生龍活虎的台啤，昨靠著第4節一輪猛攻，並逼迫對手台銀全場發生22次失誤，以86：76勝出，戰績15勝9敗，擠下富邦勇士與裕隆，獨居聯盟老二僅次於達欣。

本季SBL將板橋體育館作為主戰場，而14週例行賽中有6週分別在彰化、桃園中原大學與高雄巨蛋開戰。昨已結束第5週外地賽，台啤取得9勝2敗優異戰績，與達欣並列外地賽事戰績榜首。

不過，有別於達欣從開季以來即一枝獨秀，作為衛冕軍的台啤開季曾遭遇低潮，所幸在彰化取得3勝1敗，慢慢步入正軌；農曆年前於桃園收下4勝1敗，其中更打敗強敵富邦勇士與達欣，這回更在高雄取得2連勝。

台啤本週五開始，將在高雄依序碰上金酒、勇士與裕隆，若能持續展現在外地的極高鬥志，大有機會以前2之姿進軍季後賽。

周俊三稱球員年輕耐操

執行教練周俊三不清楚球隊為何在外地戰績較佳，並強調球隊皆會針對每場比賽的對手做足功課，他說：「若真的要講原因，也許是因為我們球員比較年輕，所以不怕舟車勞頓的辛苦。」

此役在第3節單節進帳8分、全場攻下13分的贏球功臣李愷諺表示，「我比較不喜歡都待在同一個地方比賽，像是大學以前就很喜歡四處移地訓練，感覺比較好。」

曾在彰化寫下連19罰全進紀錄的周伯勳早知道球隊在外地比賽戰績不錯，他還搞笑表示，「我真的覺得是因為板橋籃框不好投的關係，其他場地大家好像都投得比較順，而且在外地比賽感覺很新鮮，讓我更想在場上展現拚勁。」