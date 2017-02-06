有布拉撐腰 達欣坐穩龍頭

達欣洋將布拉（中）展現禁區恐怖主宰能力，繳出29分、17籃板的驚人成績，更完成連11場的「雙十」成績單（記者黃志源攝）

布拉連11場雙十

〔記者林岳甫／高雄報導〕達欣昨靠著洋將布拉在禁區展現恐怖主宰力，並完成連11場「雙十」成績單，以70：65擊敗裕隆。

布拉繳出29分、17籃板，而他本季出賽24場，僅2場無法完成「雙十」，達欣主帥邱大宗說，「經過農曆新年的挑戰後，可以感受到布拉進步了，整個人在打起球來更兇猛。」

達欣順利終止2連敗並坐穩龍頭寶座；裕隆則在高雄行苦吞2連敗，排名跌至第4，這2場球隊進攻過於依賴洋將賀夫，即便昨日攻下29分，但本土球員僅周士淵11分達雙位數。

胡凱翔想太多 手感急凍

其中，開季前5場場均貢獻15.2分的胡凱翔，進入2017年的7場比賽，竟有3場得分掛蛋，主帥魏永泰百思不得其解，他說：「凱翔在場上總是容易想太多，但我還是會給他機會，每場都會給他先發上場。」

此仗攻下8分的胡凱翔坦言，雖然開季打得很好，但信心還是不夠，先前受傷又讓狀況滑落，如今上場會先將防守做好，也要設法擺脫進攻的低潮。

裕隆陣中擁有賀夫、呂政儒與周士淵3大得分點，仍需要胡凱翔的火力支援，本季他單場得分若突破雙位數，球隊戰績為8勝1敗，即能證明他的重要性。