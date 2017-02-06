「EQ連線」 璞園逆轉勝

新手奶爸陳堅恩（右）打出本季新高21分，是腳傷復出後的代表作。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕璞園昨克服上半場14分落後，靠著「EQ連線」Q.戴維斯、陳堅恩合力貢獻48分與陳子威末節飆進3顆三分球，以84：80逆轉打敗富邦勇士。

璞園總教練麥班達說：「上半場我們節奏打得很像對手，下半場才找回屬於璞園的球風，是收下本季第1場逆轉勝的關鍵。」

璞園的逆轉功臣有貢獻18分的陳子威及27分進帳的Q.戴維斯，加上英文名為Elliot的陳堅恩，他轟下本季新高21分。

陳堅恩在去年12月初扭傷右腳踝，只能辛苦地進行復健，即使一心想趕緊重返球場，仍拖到此次高雄行才傷癒歸隊，前2場僅攻下8分與2分，昨則打得出色，他笑說：「前一場我們被台啤電爆了，所以當然要進步一下才行。」

28歲的陳堅恩於去年11月底喜獲愛女，但他這段期間照顧女兒竟不覺得辛苦，原來是因為老婆陳慈恩很體貼，他甜蜜表示，「我很開心娶到這麼棒的老婆，因為她願意一個人辛苦照顧小孩，讓我能專心打球。」