體育署長「浮出檯面」 傳林德福接任

曾任行政院體委會主委的林德福，傳出將接任體育署署長，對此，林德福不承認也不否認。 （資料照，記者簡榮豐攝）

林德福不承認 也不否認

〔記者林宗偉／台北報導〕教育部體育署的新大家長呼之欲出，據了解，行政院前體委會主委林德福確定接掌署長位置，不過目前中央還未正式宣布，林德福昨低調說：「我既不承認，也不否認。」

由於現任體育署長何卓飛申請退休，中央高層先前便徵詢體育行政閱歷豐富的林德福意願，身為宜蘭人的他本較想留在故鄉服務，如今再被傳出終於點頭入閣，他間接回應表示：「如果有機會，當然願意為了台灣人民的健康以及運動發展，貢獻一份心力。」

SBL推手 曾任體委會主委

現年62歲的林德福，曾任總統府國策顧問、行政院體委會主委，在他執掌體委會期間，棒球方面除了促進中華職棒聯盟及台灣職棒大聯盟合併，還推動代訓球員制度；籃球部分，他則是超級籃球聯賽（SBL）開打的重要推手。

林德福97年自公職退休後，在宜蘭經營一家以香花植物為主的博物館，不過他表示，一直以來對台灣的體育事務不只關心，而且很關注，如正如火如荼進行的《國民體育法》修法，自己都會追蹤消息。