大聯盟安打榜 一朗挑戰前20

鈴木一朗本季將再挑戰進入生涯安打排行榜前20名。（資料照，法新社）

新球季多項里程碑待挑戰

〔記者吳清正／綜合報導〕大聯盟春訓即將展開，官網特別整理新球季重要紀錄里程碑，其中馬林魚隊鈴木一朗去年達成大聯盟生涯3000安，本季將再挑戰進入生涯安打排行榜前20名；而天使隊普侯斯挑戰生涯600轟、3000安兩大紀錄。

普侯斯挑戰生涯600轟

鈴一朗去年成為大聯盟史上第30個3000安打者，球季最終推進到3030安，排名史上第24，本季只要再打出80支安打，就可以和謝菲爾德並列第20。

普侯斯只要再9支全壘打，就成為史上第9個600轟打者，普侯斯生涯也已經打出2825支安打，再175安就達成3000安，不過，普侯斯自2011年起單季安打數都不到175支。此外，普侯斯生涯壘打數5232，再166個壘打數就躋身生涯壘打數前10名。

遊騎兵貝爾崔再打出58支安打將成為史上第31個3000安打者，此外，再5支全壘打、9支二壘打，將是史上第4個達成450支全壘打、600支二壘打和3000支安打的打者。

道奇隊克蕭和國民隊薛哲，都將在生涯第10個球季的今年挑戰2000次三振，也就是平均每年200K，克蕭和薛哲分別還需要92和119次三振。

老虎隊卡布雷拉生涯長打數986支，可望繼普侯斯、貝爾崔和貝爾川，成為第4個達成1000支長打的現役球員。