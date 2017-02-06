教練父親穩軍心 雙詹台灣女網賽連霸

「詹氏姊妹」詹詠然（左）／詹皓晴衛冕成功，替本屆台灣女網公開賽畫上完美句點。 （記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金25萬美元（約770萬台幣）的台灣女網公開賽，寶島頭號種子詹詠然／詹皓晴昨火力全開，6︰4、6︰2強壓捷克第二種子荷迪絲卡／席妮亞可娃，詹家姊妹繼去年高雄首屆完成衛冕，再度為國人留住冠軍。

冠留台灣 感謝球迷力挺

其實大、小詹開季欠佳，歷經奧克蘭、雪梨、澳網大滿貫等連3站失利打擊，心情與士氣頗受影響，還好在家鄉聯手拚出4連勝，笑捧今年首冠，也是生涯合作的第9座WTA巡迴賽雙打金盃，「把冠軍留下來，大家應該很開心吧。」賽後姊妹擁抱慶賀，大詹表示，感謝大會辦這麼棒的比賽，還有球迷犧牲春節假期進場支持，「這是給我們最大的鼓勵，今年開始不太順遂，能這裡奪冠，大家功不可沒。」

詹詠然慶幸仗著「地主優勢」否極泰來，與妹妹再次站上領獎台，她以過來人經驗分析：「這世上沒任何組合能一路順利，所以開季輸球不見得是壞事，反而給我們警惕反省。」詹皓晴則認為，難得回台出賽特別有家鄉味，尤其是過年期間，「台北朋友和台中親戚來了5、60人，大家的鼓勵讓我打球更安心。」

地主優勢轉運 一掃開季低潮

女雙世界排名暫並列13的雙詹，週日決賽與老經驗的東歐人馬短兵相接，在3比3僵持時小詹先遭破發，父親教練詹元良上場指導穩住軍心，雙詹隨即回破滅火，詹皓晴解釋：「當時教練要我們敢拚敢打，不被對手壓制住。」5比4聽牌姊妹更把握機會，突破雙料大滿貫女雙冠軍荷迪絲卡的發球局，首盤率先到手。

次盤大、小詹乘勝追擊，鎖定年紀輕的席妮亞可娃施壓猛攻，戰術奏效連保帶破、3比0強勢開局，到了5比2大幅領先，她們延續氣勢賽末再見破發，耗時72分鐘直落二攻頂，共享1.23萬美元（約38萬台幣）冠軍獎金。詹詠然說：「賽前就準備攻這個點，畢竟她雙打經驗少，只要關鍵分打亂節奏，就能削弱整體戰力。」