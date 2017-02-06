是搭檔也是對手 雙詹合演「10全10美」

詹家姊妹已聯手贏得9座WTA巡迴賽雙打金盃，若加上2015年挑戰賽等級的台北海碩盃，姊妹已累計10冠到手。（記者林正堃攝）

純正土生土長的詹詠然／詹皓晴，堪稱台灣網壇近年最成功的女子雙打組合，甫於台灣女網賽衛冕的最佳拍檔，已聯手贏得9座WTA巡迴賽雙打金盃，若加上2015年總獎金12.5萬美元、挑戰賽等級的台北海碩盃，姊妹情深累計10冠到手，開春「十全十美」討得好兆頭，本季陷入瓶頸的陰霾一掃而空。

27歲的詹詠然成名甚早，與23歲的妹妹詹皓晴從小感情深厚，場上前後排默契也渾然天成，姊妹倆自2013年起合拍出擊，中國深圳一鳴驚人掄元；隔年英國伊斯特本封后，挑戰賽的海碩盃也登基；2015年泰國芭達雅、美國辛辛那提、日本東京她們橫掃3冠；去年則包辦台灣高雄、卡達杜哈、香港另奪3金，如今台灣賽移師台北小巨蛋再連莊，令正值低潮的雙詹士氣大振，「今年還沒賺到獎金，總算可以包紅包給媽媽了。」

姊妹有摩擦時 大詹先道歉

從開季3連敗，到迄今4連勝，詹家姊妹感謝彼此一路走來相互陪伴，雖然偶爾難免摩擦口角，詹詠然不忘展現大姊風範，總是先放下身段道歉溝通，「我們不會對罵啦，最多擺臭臉或白眼。」她知道，其實皓晴當搭檔壓力很大，「大家常拿來比較，但她有很多優點，甚至是我要學習的。我們最適合彼此也相互信任，搭配能創造一加一大於二的效果。」

小詹不想活在老姊陰影下

青少年跟著姊姊入行，詹皓晴雖心高氣傲，仍打從心裡視詠然為偶像，「她自我要求極高，不但拚職業積分，還得帶著我去闖，力求更好表現。」好強如小詹很想證明實力，不願長期活在老姊陰影下，但她坦承，要學習的東西還很多，「不論場內外，姊姊都是我的靠山，希望改進缺點常合作，繼續贏得更多冠軍。」

是否「一輩子搭配」？詹詠然直言，代表台灣拚亞、奧運等國際賽責無旁貸，「當國家有需要，我們一定站出來，包括今夏台北世大運。」但職業賽則不排除調整，大詹笑說：「談一輩子也太沉重，雙打組合1至2年差不多該換人，否則戰術和打法容易被對手研究破解，往後為了突破成長，當然不排除微調。」（記者梁偉銘）