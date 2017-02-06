台灣賽》逼出150％實力 絲薇托莉娜封后

絲薇托莉娜抱病上場，以6：3、6：2強壓中國31歲老將彭帥，奪台灣女網賽冠軍。

（記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕22歲的絲薇托莉娜抱病出擊，強轟6記愛司、6度破發，6：3、6：2強壓中國31歲老將彭帥，烏克蘭頭號種子快意復仇，5連勝首度在台灣女網賽笑捧單打冠軍，外加4.3萬美元獎金（約132萬台幣）。

抱病出擊 強壓彭帥

世界女單高居13的絲薇托莉娜，近日因流感身體不適，但她堅持奮戰到底，還一路過關斬將。昨天決賽面對傷癒復出的老冤家彭帥，高顏值的絲薇托莉娜火力全開，只花68分鐘出線，也回報2014年紐黑文輸球之仇，「我始終全力以赴，保持正面心態！」自認拚出150%實力的她說：「這場不論心理或體能的狀態都很棒。」

第5座WTA女單金盃

去年WTA百大性感榜高居第6的絲薇托莉娜，在台人氣極旺，儘管決賽第1個發球局就被破，在現場觀眾加油助威下，隨即回破咬上，3：3僵持時她加足馬力，第7、9局接連再破，首盤率先到手。次盤戰況雷同，彭帥破發開局，又被絲薇托莉娜回破超前，差距很快形成4：1，第8局彭帥無路可退發球局中，絲薇托莉娜拿下第3個冠軍點，笑捧生涯第5座WTA女單金盃。