超級盃今「矛盾爭霸」 2億人緊盯

今早開打的超級盃預計將有逾2億人收看。 （今日美國）

獵鷹若奪勝 萊恩雙喜臨門

〔記者徐正揚／綜合報導〕第51屆超級盃將於台灣時間今天上午7時30分開打，由亞特蘭大獵鷹對上新英格蘭愛國者，全球預計超過2億人收看，台灣地區由博斯體育提供直播。剛獲選NFL本季年度MVP的四分衛萊恩，若能率領獵鷹奪下隊史首座超級盃，將是雙喜臨門。

布雷迪若率隊勝 追平傳奇

萊恩本季傳球4944碼、傳球達陣38次、傳球成功率69.9％、四分衛評比值117.1分皆是9年生涯單季新高，優於布雷迪的傳球3554碼、傳球達陣28次、傳球成功率67.4％、四分衛評比值112.2分，在票選中以25票大勝布雷迪的10票，首次獲選年度MVP。

本季獵鷹得540分（唯一破500分）、完成63次達陣都是全NFL最多；但愛國者得441分、完成51次達陣都排第3，失250分是全NFL最低，攻守相當平均。美媒大多認為，今天會是矛與盾的對決，兩隊有機會打出高比數，預料勝負差距只有3分（1次踢門）。

愛國者最大優勢是季後賽經驗，自2001年起在布雷迪率領下，已是第9次打超級盃，前8次有4次奪冠（2001、2003-04、2014），陣中有21人是上次奪冠班底；獵鷹第2次打超級盃，前次是1998年，當時萊恩還不滿13歲。

個人焦點有2位，中場先看女神卡卡的表演，布雷迪若拿下第5座超級盃，將追平名人堂傳奇球星海利（Charles Haley），並列NFL史上贏得最多超級盃的四分衛。