大谷腳踝傷勢 二刀流導致？

日本火腿王牌大谷翔平（右）因右腳踝傷勢辭退經典賽。（資料照，美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕結束在美國亞歷桑納訓練的第一循環，日本火腿王牌大谷翔平卻絲毫不敢鬆懈，因右腳踝傷勢辭退經典賽後，連練球空檔也沒心情享受，只想專注練習，他說：「沒時間玩樂了，想趕快調整好狀況。」

沒心情玩樂 不去看NBA

火腿去年赴美移訓時，大谷還能開心跟隊友一起看NBA比賽，原本今年也有計畫觀戰，但因傷退出日本隊後，他心情低落不斷道歉，並表示有頓失目標的感覺，之後連NBA也不去了，還跟遞補他空缺的軟銀投手武田翔太致歉。

大谷只能專心準備季賽，昨進行50公尺短跑、90公尺傳接球、打網等練習，他說，若非辭退國家隊，練習強度會更高，接下來的訓練也得邊做邊觀察狀況。

大谷驚傳腳傷，原本就不太認同「投打二刀流」的前日職選手張本勳昨說：「我擔心的事發生了。」直指大谷受傷與二刀流有關。

現任球評的張本勳說，之前就擔心大谷為兼顧投打，一定會有練習不夠的情況，傷勢恐怕就是跑步訓練不足所引起。