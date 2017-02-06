大帝強摘「瓜」 不給兄弟面子

詹姆斯（右）不給老朋友安東尼面子，狂轟32分拿下2連勝。（今日美國）

〔記者林宗偉／綜合報導〕騎士昨至麥迪遜花園廣場力挑尼克，賽前發表「兄弟談話」的詹姆斯，場上不給老朋友安東尼面子，他狂轟32分外加10助攻、5籃板，率隊以111：104拿下2連勝。

尼克近期將安東尼當作交易籌碼，騎士就是其中的潛在買家，更一度傳出被要求將洛夫送往大蘋果，不過雙方沒達共識；昨兩軍廝殺前，詹姆斯便對安東尼溫馨喊話：「我只希望不管發生什麼事，我的朋友能一切順利。」盼這名2003年梯次選秀會的同窗，別為此失去打球的樂趣。

詹皇2萬8000分 史上最年輕

然而親兄弟還是得明算帳，詹姆斯上半場就飆出19分，率隊以64：47取得雙位數優勢，提早鎖定勝果，而他生涯得分也突破2萬8000分，成為史上最年輕達標的好手，目前在歷史排行榜名列第8，下一個目標就是「俠客」歐尼爾的2萬8596分。

值得一提的是，詹姆斯在麥迪遜花園廣場手風頗佳，場均28.5分除了比生涯平均27.1分高外，在此地火力比他旺盛的只有喬丹（31.8分）、杜蘭特（31.7分）、布萊恩（29.9分）。