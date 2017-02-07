HBL》普門強打內線 差點誤事

普門陳孟欣（中）投籃，南湖球員鞭長莫及。（記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕前役大勝衛冕軍淡水商工46分的普門高中，昨碰上南湖高中，卻意外陷入苦戰，兩隊纏鬥至末節才分出勝負；普門於決勝期拉出11：3的關門攻勢，擺脫對手糾纏，終場以50：45艱辛擊敗南湖高中，收下複賽二連勝。

首節僅得6分 主帥苦笑

普門高中首戰投進12顆三分彈、轟下95分，上半場就攻下61分；昨卻判若兩隊，首節僅得6分，全場發生多達25次失誤，三分球22投4中，命中率僅18％，主帥廖哲億苦笑，「可能是前一天把三分球投完了。」

普門180公分中鋒劉昕妤是全場最高的球員，但她昨日卻10投0中，僅靠罰球進帳6分，劉昕妤坦言，「淡商身材高大，此役碰上個子較小的南湖，太刻意想打內線，反而失去進攻節奏。」

普門高中去年因食物中毒，最終僅拿下第4，本季捲土重來，1月特別赴日移訓，在零下12度的刻苦環境和日本球隊進行交流賽，廖哲億說，「球場沒有暖氣，球都感覺像結冰似的，但若留在台灣，缺乏實戰經驗，到日本交流，除了適應快速和細膩的球風，最重要的是讓球員學習日隊的籃球精神。」