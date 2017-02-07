HBL》淡商連2戰慘敗 教頭：從零開始

淡商教頭陳美莉比賽時，不停對高三主力吳佳樺耳提面命。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕前役爆冷以46分差距輸給普門的衛冕軍淡水商工，昨8強賽又以47：68敗給滬江高中，總計預賽至今已苦吞4連敗，教頭陳美莉無奈表示，傷兵太多、磨合時間太短，現在不奢求能尋求三連霸，只希望子弟兵從零開始。

雙方前次在預賽交手，淡商以6分之差吞敗，昨再度駁火，淡商首節一度以23：4落後19分，之後更被滬江以25分領先遠遠甩開，提前將勝利奉上。

陳美莉︰去年冠軍算是撿到

陳美莉表示，登錄的12名球員中，一半都有傷在身，先前從暑假到預賽無法進行完整練球，直到複賽前兩個月才逐漸上軌道。她說，這不能當作輸球的藉口，但淡商一年比一年弱是事實，去年冠軍算是撿到的，畢竟4強賽先碰上普門食物中毒，較為忌憚的滬江也不敵南湖、無緣決賽。

在8強複賽前，陳美莉已開始為低年級球員設定新戰術，只是開打後果然陷入撞牆期，如今連兩戰慘敗，她一改驃悍的嚴師形象說：「現在就是盡力打，輸球，教練我扛，贏球是她們的。」