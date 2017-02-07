NBA》波士頓最終章 老皮跪吻地板

快艇隊屆退老將皮爾斯在前東家塞爾提克主場出賽，最後吻別地板跟球迷說再見。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕暌違一個月的先發經驗，快艇隊老將「真理」皮爾斯獻給他親愛的前東家塞爾提克主場，不曾在這裡得分掛蛋的他，終場前11秒於三分線出手命中，回應TD花園球場滿場的呼喊聲，儘管球隊終場以102：107吞敗，皮爾斯最後吻別地板，烙下波士頓最終章的句點。

從哪裡開始、從哪裡結束，39歲的皮爾斯本季後即將引退，他18年前首度先發就是在TD花園球場，好巧不巧，日期是美國時間2月5日；昨則是皮爾斯自去年底以來首度先發，快艇教練瑞佛斯問過隊上球員，能否讓皮爾斯開賽上陣，球員回應：「這是什麼蠢問題？當然可以！」

效力綠衫軍15季 球迷感謝

生涯前15季效力綠衫軍的皮爾斯表示，感謝教練給他機會先發，這是他最後一次以球員身分在波士頓出賽，他感到無比光榮。皮爾斯2008年曾助綠衫軍奪下總冠軍。

綠衫軍球迷全場呼喊「謝謝你，皮爾斯」，球場鏡頭也不時帶到球迷標語，皮爾斯眼眶泛淚地說：「這不僅僅是跟球迷說再見，也象徵跟整個NBA道別，這些畫面會永遠留在我心中。」