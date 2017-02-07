NBA》魏少沒大三元 42分仍是狂

雷霆隊後衛魏斯布魯克42分進帳，助隊扳倒拓荒者。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕雷霆隊後衛魏斯布魯克昨天沒有開啟大三元製造機，反而化身為第四節先生，末節狂砍19分，全場42分進帳，助隊在主場以105：99扳倒拓荒者。

魏斯布魯克本季第8度突破40分大關，另有8助攻、4籃板，關鍵一擊出現於終場前1分18秒，他在弧頂晃開防守球員，三分出手命中，將比分拉開至7分差，全場高呼「MVP」。魏少表示，「在那之前，整場都沒投進三分球，那一球很重要，也是我很想投進的球。」

隊友歐拉狄波則有24分、13籃板表現，另有3助攻、2阻攻與2抄截；歐拉狄波表示，球隊此役防守奏效，尤其下半場更是關鍵。

教練唐納文相當興奮，「真的非常非常開心，也很滿意球員表現，尤其是魏斯布魯克。」雷霆昨收下本季第30勝，排在西部第7，與第6的灰熊僅0.5場勝差。