「最老MVP」 為生病母親而戰

為了生病母親（右1）奮戰的布雷迪，賽後與家人擁抱。（美聯社）

39歲的布雷迪 5枚冠軍戒

〔記者林宗偉／綜合報導〕新英格蘭愛國者隊四分衛布雷迪昨率隊在超級盃頭一遭的延長賽逆轉勝，拿下生涯第4次超級盃MVP，讓他有勇氣面對史上最大25分落後的一大原因，就是要為生病的母親而戰。

布雷迪過去超級盃各項數據都名列第一，包括完成164次傳球、傳球距離達1605碼、傳球達陣13次；昨以39歲又186天年紀出賽的他，除了是史上第二老的先發四分衛，更是最老拿下MVP的球員，而他也寫下傳球62次、成功43次的新紀錄，傳球距離達466碼，同樣打破華納（Kurt Warner）17年前締造的414碼成績。

事實上，這個賽季布雷迪並不好過，因為母親蓋恩生病，也讓父親老布雷迪為了照顧妻子，整個球季只去看了兒子一場比賽，這是相當罕見的現象。超級盃賽前，布雷迪就撒嬌希望母親到現場看比賽，昨雙親和他終於一起在場館草地上合影，被問到是否要替媽媽拿下這一勝，布雷迪也感性地說：「是，我會的。」

手握5枚超級盃冠軍戒的布雷迪，是史上獲此殊榮最多次的四分衛，好不容易達成賽前設定的目標，他開懷笑說：「他們（父母）很高興！」不過賽後也發生一段小插曲，那就是布雷迪的戰袍在休息室不翼而飛，《今日美國》打趣說：「我想應該很快就會在ebay上看見它了。」