「雙棲」布雷迪 差點進了大聯盟

獵鷹隊萊恩（左）在愛國者隊贏得比賽後向布雷迪恭喜致意。（歐新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕和亞洲學生運動員頗不相同，美國學生運動員高中時期多半就雙棲、甚至三棲，直到大學畢業後，才選擇一項自己鍾愛的運動「投入職場」，剛幫愛國者隊拿下超級盃冠軍的老將四分衛布雷迪，本也有望投入大聯盟，一念之間選了另一個賽場發光發熱。

布雷迪高中就讀美國當地運動名校謝拉高校，最著名校友是全壘打王邦茲，當時的布雷迪棒足雙棲，且都是擔任指揮官角色（捕手、四分衛）。高中快畢業時，布雷迪就已決定前往密西根大學就讀並專攻美式足球，但1995年大聯盟選秀，蒙特婁博覽會隊仍賭注性質的在18輪選他，最後雙方並未完成簽約。

高中時期 棒足雙棲

若非選秀前就有風聲，不少棒球球探評估當年布雷迪應有第5輪前後水準。當年博覽會隊球探休斯談到布雷迪，認為左打的他打擊具力量、傳球臂力也好，「他能成為職業球員，能傳、能打，沒什麼理由不相信他有機會成為大聯盟級捕手。」

成為大學生的布雷迪，後來在2000年NFL選秀會第6輪被愛國者隊選中，就此開啟璀璨的職業生涯，今年以39歲之齡為自己的生涯再添一筆神話，若當年投入職棒，布雷迪會造就何種成就，則成了球迷討論不完的話題。

1995年和布雷迪「同梯」的棒球員，包括洛磯隊長年看板希爾頓、塞揚強投哈勒戴，16輪先中選的投手韓德瑞克森，則是美職運動史上12位NBA、大聯盟皆出賽過的選手之一。