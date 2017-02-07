從天堂到地獄 獵鷹輸給經驗

J.瓊斯（右）關鍵時刻的失誤，葬送了獵鷹隊的贏球機會。 （歐新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕從大幅領先，到超級盃史上最大逆轉，亞特蘭大獵鷹隊昨天嘗到他們最不願意承受的敗戰滋味，勝負關鍵就在比賽經驗。

獵鷹隊原本很有機會成為贏家，上半場4次達陣和加踢拿到28分，攻勢行雲流水，防守更是兇悍到位，打了前40分鐘幾乎殺得愛國者隊無招架之力。

菜鳥關鍵時刻出現失誤

獵鷹隊那4次達陣的關鍵人物，有3人年紀不到25歲，進入NFL的時間還很短，就能在超級盃裡建功，卻沒料到英雄出少年的戲碼最後6分鐘變了調。

若要細說獵鷹隊輸球的關鍵，就在最後4分45秒進攻組的經驗不足，當時獵鷹隊仍領先8分。四分衛萊恩傳球給J.瓊斯，已經帶著進攻組推進到22碼，進入可以射門取分的距離，只要再拿下3分，愛國者隊就需要兩次成功的攻勢才有機會追上。

獵鷹隊進攻組卻在這個關鍵時刻連連失誤和犯規，進攻碼數一退再退，退到後來只能棄踢無法射門，留給愛國者隊反撲的機會，獵鷹終於在延長賽遭到逆轉。花了近20年才等到的超級盃機會就從他們手裡溜走，這批年輕球員還能不能再次站上超級盃舞台，成了一個大問號。