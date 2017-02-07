豪哥讚布雷迪「太冷血了！」
2017/02/07 06:00
籃網隊林書豪在推特表示，布雷迪演出不可思議大逆轉，「布雷迪，太，冷血了」。（資料照，美聯社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕新英格蘭愛國者隊四分衛布雷迪昨天在超級盃率隊演出大逆轉，生涯五度封王與四座超級盃MVP到手，不少NBA球員都在推特上讚揚他，其中包含詹姆斯、布萊恩、P.加索與魏德等球星。
詹姆斯以英雄惜英雄口吻稱讚布雷迪是「G.O.A.T」史上最佳球員，前湖人隊球星布萊恩則以同樣是「五冠王」身分恭喜布雷迪，他寫道：「恭喜你拿到五個戒指，這榮耀無人能質疑。」
籃網隊林書豪也加入推特超級盃熱潮，他表示，「布雷迪，太，冷血了。」形容布雷迪沉住氣克服25分落後，演出不可思議大逆轉。
勇士隊球星柯瑞則沒有在這波超級盃推文中發聲，他是家鄉球隊卡羅萊納黑豹隊球迷，去年黑豹隊在超級盃不敵丹佛野馬，讓他非常鬱卒。
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