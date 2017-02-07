猿添第2位洋投 還是老面孔

桃猿隊新登錄的洋投是前統一獅的戴倫，這次改名為道恩斯。 （資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕Lamigo桃猿隊繼和前獅隊賽格威第2年續約後，昨確定和同樣效力過統一獅隊的洋投戴倫（Darin Downs）簽約，並更改登錄名為道恩斯，道恩斯預計2月中抵台報到，將是他第2年來台效力。

簽獅隊前洋投戴倫 改名道恩斯

道恩斯去年效力獅隊，7月底來台後10場先發1勝難求還吞下5敗，防禦率6.75稍嫌偏高。猿隊領隊劉玠廷解釋，球團觀察去年的道恩斯，認為他的實力不差，去年應是初來乍到，仍不適應中職環境，今年經完整春訓，相信表現會更進步。

猿隊目前兩位洋投都效力過獅隊。賽格威前年短暫在獅隊出賽14場，防禦率高達6.16，去年8月底改投猿隊，出賽8場防禦率4.11。劉玠廷認為，洋將的適應問題難用帳面成績衡量。

中職今年各隊洋投幾乎都是熟面孔，除猿隊2名洋投外，中信兄弟找回伍鐸等3位去年舊將、富邦續聘力猛和羅力、獅隊也找回去年三振王布魯斯，4隊目前僅獅隊狄馬克、兄弟凱爾是新洋投。