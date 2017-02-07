大谷太搶手 大聯盟禁「提前接觸」

大谷翔平可能在今年球季後挑戰美職，大聯盟要求所有球隊禁止提前與他進行任何接觸。（取自網路）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大谷翔平隨日本火腿隊在美國亞利桑那進行春訓，由於他可能在今年球季結束後挑戰美職，大聯盟要求所有球隊禁止提前與他進行任何接觸。

目前至少有7支美職球隊派出球探或球團幹部，在聖地牙哥教士隊位於亞利桑那的場地觀看火腿春訓，礙於大聯盟早於元月下旬便通知所屬30支球隊，禁止在春訓期間提前接觸大谷，相關人等只能站在一定距離以外觀看大谷練球，不能靠近他或與他交談。

大谷因為右腳踝受傷無法參加經典賽，還可能趕不上日職球季開打，火腿3月31日在札幌巨蛋對西武獅的開幕戰，可能改由有原航平擔任先發投手。