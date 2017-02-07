潘武雄專訪》拚單季百場出賽 去年「差在一針」

潘武雄去年差點達成單季百場出賽。（資料照）

防護觀念上太空

拒絕再當玻璃人

〔記者倪婉君／台南報導〕從2010年左肩動刀後，潘武雄就很重視身體保養，除了聘請訓練師，還加上營養品補助，他還透露一段秘辛，「如果去年沒有打那一針，我應該會達成百場出賽。」

潘武雄從加盟獅隊第一年就傷了手腕勾狀骨，到了季後賽復出又在守備時和隊友劉芙豪相撞，也讓他至今都還自嘲，「我打職棒第一年，就斷了4根骨頭。」到了2010年，他又因撲接造成左肩關節唇前、後破損動刀，「那是我打棒球以來最傷的一刀。」

在那一刀後，潘武雄懂得加強防護觀念，「以前年輕靠天分打球，而且資訊比較少，不懂得加強重量訓練、保護自己。」從2013年起，潘武雄就自費聘請訓練師，讓他的出賽續航力變得比較好，去年只差4場比賽，就能達成百場出賽。

因為大小傷勢不斷，潘武雄生涯11年都未達成百場出賽，也讓他提到去年就覺得分外可惜，「我有全身抽筋的體質，去年8月底、9月初時的某場比賽到第8局，我就跟教練說我不行了，只要再出力，就會全身抽筋。」

潘武雄最嚴重時一抽筋就是3個小時，當時到飯店後才叫救護車送醫，「結果幫我打了一針治療痙攣，弄完已是半夜3點，我連晚餐都沒吃。」只是打了針後，潘武雄後來跑壘時，覺得腳上的筋好像快爆掉一樣，「我覺得是打那一針的關係，肌力好像要從零開始訓練。」

今年仍要拚百場，潘武雄在平時的營養補給品中，又多加了紅薑黃，「因為薑黃對身體好，我看不少人在吃，就請苦瓜（許聖杰）教練幫我訂。」