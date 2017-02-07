潘武雄專訪》走出京奧惡夢 想打2020東奧

潘武雄視北京奧運為難忘的惡夢。（資料照）

〔記者倪婉君／台南報導〕雖然在中職的成績有目共睹，但潘武雄對國際賽一直有遺憾，2008年的北京奧運更被他形容成惡夢，「如果教練想要用我，我會想去拚2020東京奧運。」

台灣隊球衣 真的「很難穿」

潘武雄上一次參加國際賽，已是2009年第2屆經典賽，如今第4屆經典賽下月就要登場，他仍沒有機會再披國家隊戰袍。「雖然大家都想穿台灣隊的球衣，但這件球衣真的很難穿。」潘武雄不諱言地說。

雖然潘武雄自認是正面、樂觀的人，但提到北京奧運19打數沒安打，還是讓他當年「抬不起頭來」的負面回憶湧上心頭。

「北京奧運是我在台灣隊的惡夢，那時候心理受了滿大的傷，過了一段時間才走出來，當時頭真的抬不起來，回來拿MVP，也抬不起來。」潘武雄表示回到中職的第1、2個打席都敲出二壘安打，最後單場5打數4安打拿下MVP，他也笑不出來。

潘武雄後來鼓勵自己，「誰沒失敗過？跌得越深，說不定跳得更高。」加上美和學長彭政閔也給予適時安慰，才讓他逐漸走出陰霾。對於2020年的東京奧運，潘武雄明知參賽機會不高，但仍抱持挑戰的企圖心，希望那件CT球衣能變得「好穿」一點。