潘武雄專訪》讀勵志書找FU 座右銘「武」夠陽光

潘武雄寫下座右銘。（記者黃志源攝）

下筆之前，潘武雄一直擔心地說：「我的字很醜耶！」但看他以跟上場打擊一樣的認真表情，寫下「汗水是鹹的、認真果實是甜的」，不但感受到十足誠意，也相信他如今的甜美收穫，都是用努力換來的。

潘武雄的座右銘︰「汗水是鹹的、認真果實是甜的」。（記者黃志源攝）

這兩句話是潘武雄現在的座右銘，他常看一些勵志書籍，也會不定時更新砥礪自己的字句，「每年要努力的目標不一樣，我會用不一樣的話語激勵自己。」

雖然簽下大約，但潘武雄並不自滿，還說現在一定要比年輕球員多做一、兩倍的功課，如果做不到，一定趕不上他們。

（圖：記者黃志源，文：記者倪婉君）