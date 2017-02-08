讓球賽「緊湊有戲」 大聯盟出招

大聯盟為了讓比賽節奏更緊湊，研擬縮小好球帶和修改故意四壞球規定。（取自網路）

擬縮小好球帶 修改故意四壞球規定

〔記者吳清正／綜合報導〕根據ESPN報導，大聯盟為了讓比賽節奏更緊湊，研擬縮小好球帶和修改故意四壞球規定，如果獲得球員工會同意，最快今年春訓熱身賽就會開始實施。

球員工會若同意 最快春訓實施

由於距離熱身賽開打只剩下不到3週，大聯盟希望儘快取得球員工會同意，目前球員工會已開始徵詢選手意見，預料故意四壞球的修改比較容易獲得共識，今年實施機會大，但縮小好球帶對打者有利、對投手不利，雙方對此勢必有不同意見，可能需要更多時間折衝。

大聯盟此次縮小好球帶是要提高好球帶的下限，其他不變。根據棒球規則，好球帶的下限在打者膝蓋下緣，但近年來大聯盟裁判經常將低於膝蓋的球判為好球，大聯盟研擬將好球帶下限修正為膝蓋上緣，如此好球帶將向上縮小約2吋（約5.1公分）。

以往棒球的故意四壞球，投手仍需投出4個壞球，大聯盟將修正為比照壘球比賽，只要守隊向主審示意要故意四壞球，打者即可直接上壘。

這兩個改變都是大聯盟會長曼福瑞上任以來積極推動的加快比賽節奏政策一部分，但影響可能有很大差異，去年大聯盟共有932次故意四壞球，也就是每2.6場才1次，對整體比賽節奏的影響並不多。

大聯盟相信縮小好球帶對比賽節奏會有重大影響，它的目的是製造更多比賽進行中球、更多跑者和更多進攻、守備動作。目前棒球比賽中將近30％是「無動作」的四壞球和三振，大聯盟希望縮小好球帶能讓「動作」取代「無動作」，讓比賽節奏更緊湊。