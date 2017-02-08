好球帶下限提高5公分 接近台日職

中職聯盟副秘書長王惠民認為，「故意四壞球保送無須投球之規則」，只要總教練會議同意，開季立即可以實施。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕針對大聯盟向球員工會提案，提高好球帶下限、新增故意四壞球保送無須投球之規則，中華職棒聯盟副秘書長王惠民認為，後者只要總教練會議同意，開季可以立即實施，前者因為影響層面大，還要審慎觀察。

王惠民指出，投手要投故意保送，只要告知裁判不需投球，只是執行程序的調整，多少有助加快比賽節奏，只要總教練會議同意，開季立即可以實施。世界棒壘球總會曾於2006年洲際盃試行，若決定故意保送打者，只要先向主審聲明，投手投1顆壞球即可，後來卻不了了之。

中職是否跟進 還要觀察

至於縮小好球帶，王惠民認為，此事影響層面太大，中職應會比照以往，當大聯盟做出新變革，譬如本壘衝撞規則、重播輔助判決等，至少先審慎觀察1年，再評估是否比照。

中職裁判組組長蘇建文認為，大聯盟對低球的認定，只要通過打者前腳膝蓋下方就判好球，中職與日職、韓職相同，必須通過打者後腳膝蓋下方才算，大聯盟有意把好球帶下緣，從膝蓋下方改為膝蓋上方，大約提高5公分，比較接近台日韓的認定。