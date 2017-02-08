SBL》2度當選週MVP 于煥亞本季第1人

台啤後衛于煥亞（資料照）

〔記者林宗偉／台北報導〕SBL昨公布上週最佳球員，兩戰場均拿下18分、2.5助攻、2籃板、1.5抄截的台啤後衛于煥亞，再度獲得殊榮，這也是本季首次有同一名球員兩度拿下單週最佳獎項。

台啤上週在高雄巨蛋展現「外地王」氣勢，接連擊敗璞園、台銀，成為單週唯一取得連勝的球隊，同時也以15勝9敗超越裕隆、勇士，一舉躍升至第2名，對於季後賽席次的排序助益不小。

二年級生于煥亞在第9週時拿下生涯首次單週最佳球員，春節過年期間他更努力不懈，除了除夕外，天天往返家鄉桃園與台北台啤球場自主訓練，果然收到效果，對此他也笑說：「現在回想起來都值得了。」

于最想競逐最佳進步獎

于煥亞透露，本季最想競逐的就是最佳進步獎，因為上季結束後，他就替自己設下場均2失誤以下、三分球命中率3成5以上的目標，如今打完24場比賽後，兩項數據都有達標，場均僅1.7次失誤，三分球命中率達39.4％。

不過于煥亞表示，能拿這個獎項絕非自己的功勞，還得靠隊友牽成以及教練團信任，現在他會更加努力，把設定的數據目標保持住，甚至在季後賽有更好的表現。