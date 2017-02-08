五冠王的巧合！KOBE高中退役球衣遭竊

NBA前湖人隊球星布萊恩高中退役球衣。（取自網路）

布雷迪勝利球衣也不見

〔記者卓佳萍／綜合報導〕NFL愛國者四分衛布雷迪5度摘下超級盃冠軍，賽後卻傳出他的勝利球衣可能遭竊，無巧不巧，祝賀布雷迪同為「五冠王」的NBA前湖人隊球星布萊恩，他的高中母校退役球衣昨也不翼而飛。

NFL愛國者四分衛布雷迪勝利球衣可能遭竊。（資料照，法新社）

布雷迪超級盃後放在休息室的勝利球衣失蹤，目前仍無下落，已出動德州警察協尋這件價值連城的12號球衣。

布萊恩高中退役球衣則是在昨天傳出遭竊消息，老布母校勞爾梅里恩高中位於賓州，他在2002年時參加33號球衣退休儀式，高中榮耀史都收藏於體育館展示櫃。

學校昨透過聲明稿表示，櫃子裡的球衣、簽名球鞋與冠軍旗幟全都被一掃而空，警方正調閱監視器追緝宵小，但由於展示櫃中球衣為複製品，校方透露，換算下來球衣價值並不高。