高潮來的太晚 超級盃收視率近4年最差

NFL超級盃美式足球賽整體收視率，創下近4年來最差。

（資料照，歐新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕第51屆NFL超級盃美式足球賽前日破天荒進入延長賽，新英格蘭愛國者在第4節落後19分的劣勢下追平，最後加班以34：28逆轉亞特蘭大獵鷹，只是「高潮」來得太晚，讓整體收視率只在歷年排第5，更是近4年來最差。

根據尼爾森收視調查報告，本屆超級盃收視人數為1.1132億，除了遜於去年野馬對黑豹之戰的1.119億人，也在歷年中排名第5，排在第4名的是2012年巨人擊敗愛國者隊之戰。

至於史上最夯的超級盃，則是愛國者在2015年的第49屆超級盃逆轉擊敗西雅圖海鷹，多達1.144億人收看，寫下歷年收視紀錄。

不過報告也指出，當愛國者在第4節展開絕地大反攻後，收視率就一路飆升，到達延長賽時已有1.177億人同時收看，此外，由於本屆首度鏖戰至延長賽，也讓轉播單位FOX賺到多播4支廣告的機會，如以先前傳出每30秒500萬美元（約1.56億台幣）的費用計算，FOX就額外進帳2000萬美元（約6.2億台幣）。