《HBL八強賽》冠軍專屬演唱會 松山豪哥要定了

松山高國豪繳出高中生涯新高35分。（記者林正堃攝）

歌手林宥嘉參加中場活動。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕本屆男、女組唯一未嘗敗績的「綠色神盾」松山高中，昨靠著一哥高國豪繳出高中生涯新高35分外帶10籃板、5助攻與5抄截，以88：69打退泰山高中，締造本季11連勝。

松山本季即便少了丁聖儒、陳建銘、孫思堯等畢業學長，高國豪一肩扛下球隊大小事，先是1月的高雄12強複賽，他以場均24.6分榮登得分王；現在8強賽變得更可怕，3場以來的場均28.7分、12.3籃板、5.7助攻與5抄截，暫時成為「四冠王」，證明他的身手全面。

松山進入8強後，主帥黃萬隆即不斷提醒高國豪得控制好場上節奏，才能成為球隊的真正領袖，面對愛徒此役僅發生1失誤的近乎完美表現，他笑說：「可以算滿意了，畢竟他第一場8強賽還發生過7失誤。」

至於中場出現重量級嘉賓林宥嘉與現場球迷一同進行罰球大賽，他最後大方邀請本屆男、女冠軍隊伍4月前往小巨蛋欣賞他的個人演唱會。耳聞有機會現場聽林宥嘉唱歌，高國豪說，「我會想去聽，代表我也要努力率隊贏得總冠軍。」