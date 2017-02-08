《HBL八強賽》永仁雙菜鳥 摘「新」同路人

永仁林佳蓉。（記者林正堃攝）

永仁吳瑋茹（左，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕永仁高中今年新兵超級猛！可望角逐本屆新人后的林佳蓉與吳瑋茹，昨日聯手發威，率隊以68：48大勝衛冕軍淡水商工，收下3連勝。

3連勝可望重返4強

永仁國中上屆在國中聯賽奪冠，本屆即有8位好手直升高中，如今皆為球隊即戰力；教頭時超傑表示，這批高一企圖心很強，是他帶隊以來最有凝聚力的。

永仁連克南山高中、苗栗高商與淡商，有望重返4強之林，但時超傑不敢掉以輕心，強調得謹慎面對接下來的南湖高中、普門高中、滬江高中與北一女中，畢竟高中籃球還是看臨場表現決定勝負。

林佳蓉吳瑋茹搶眼

吳瑋茹昨繳出11分、6籃板與7助攻，她先前即是永仁國中當家主力，可說是殺遍天下無敵手，生涯卻未贏得任何個人獎項，也正因為這樣，剛來到高中曾一度迷失方向，忘記籃球是團隊運動，在場上只會追求個人表現。不過，她現在想通了，能幫助大家一起進步與贏球，打起球來不僅輕鬆、也很開心，還有機會朝新人后邁進。

林佳蓉則被時超傑評為陣中最穩定射手，這回飆進高中生涯最多的4顆三分球，攻下24分、外帶10籃板，而她對於新人后也是當仁不讓，希望與吳瑋茹產生良性競爭，但還是會將團隊擺第一，因為拿冠軍才是大家的終極目標。

滬江主力林蝶（上）再繳「雙十」成績，助球隊以78：52擊敗苗商，喜迎3連勝。（記者林正堃攝）